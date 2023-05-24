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Boston Celtics, Miami Heat karşısında ilk galibiyetini aldı

Boston Celtics, Miami Heat karşısında ilk galibiyetini aldı

Spor Haberleri

NBA Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçında Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 116-99 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1 yaptı.

NBA Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçında Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 116-99 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1 yaptı. Celtics'te Jayson Tatum 33 sayı ve 11 ribaundla oynadı.

NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin dördüncü karşılaşmasında Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 116-99 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e getirdi. Boston Celtics'te 33 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle double-double yapan Jayson Tatum, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaund, Derrick White 16 sayı, Grant Williams da 14 sayıyla katkı verdi. Miami Heat'te ise Jimmy Butler 29 sayı, 9 ribaund, Gabe Vincent 17 sayı, 4 asist, Caleb Martin de 16 sayı, 4 asistle mücadele etti.

Serinin beşinci maçı, 26 Mayıs'ta Boston'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Boston Celtics Miami Heat Spor Haberler

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