Üye Girişi
Haberler

Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı Yenerek 15 Maçlık Yenilmezlik Serisini Sona Erdirdi

Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı Yenerek 15 Maçlık Yenilmezlik Serisini Sona Erdirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de oynanan karşılaşmada Boston Celtics, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-117'lik skorla mağlup ederek rakibinin 15 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Jayson Tatum'un etkili performansı galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'de Boston Celtics, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-117'lik skorla mağlup etti. Sezonun ilk yenilgisini alan Cleveland'ın 15 maçlık serisi sona erdi.

NBA'de heyecan oynanan 6 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, TD Garden'da mücadele ettiği Boston Celtics'e 120-117'lik skorla yenildi ve 15 maç sonra kaybetti. Ligde üst üste 3, toplamda 12. galibiyetini elde eden Boston'da Jayson Tatum 33 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Al Horford 20 sayı ve Derrick White da 19 sayı ile oynadı. Bu sezon ilk kez mağlup olan Cleveland'da ise Donovan Mitchell'ın 35 sayı, 8 ribaund ve Evan Mobley'ın da 22 sayı, 11 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.

Russell Westbrook'tan 200. triple double

Denver Nuggets, evinde oynadığı Memphis Grizzlies'ı 122-110 mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı. Denver'da Jamal Murray 27 sayı, 6 asist, Michael Porter Jr. 24 sayı, 11 ribaund ve Christian Braun da 19 sayı ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Denver'da ayrıca Russell Westbrook 12 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile oynarken, 200. triple double yaptı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu. Ligdeki 7. yenilgisini alan Memphis'te ise Santi Aldama 28 sayı, 11 ribaund ve Jaren Jackson Jr. da 19 sayı, 8 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 120 - Cleveland Cavaliers: 117

Brooklyn Nets: 116 - Charlotte Hornets: 115

Memphis Grizzlies: 110 - Denver Nuggets: 122

Dallas Mavericks: 132 - New Orleans Pelicans: 91

San Antonio Spurs: 110 - Oklahoma City Thunder: 104

Los Angeles Lakers: 124 - Utah Jazz: 118 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor
Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SON DAKİKA! Bütçe görüşmesinde neler yaşandı? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e yeni görev! MERKEZ BANKASI Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.