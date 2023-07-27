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Bornova Futbol Kulübü, iki oyuncuyla daha sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig'e yeni çıkan Bornova Futbol Kulübü, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Berkay Akgül ve Bolvadin Termalspor'dan Tezcan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele edecek Bornova Futbol Kulübü, dış transferde iki oyuncuyla daha el sıkıştı. İzmir temsilcisi, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Akgül ve Bolvadin Termalspor'dan 25 yaşındaki eski kanat oyuncusu Tezcan Erdoğan'la 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Berkay daha önce Beşiktaş, Göztepe ve Zonguldak Kömürspor; Tezcan ise Foça Belediyespor, Başakşehirspor, Bornova FK kulüplerinde oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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