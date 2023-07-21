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Bornova FK, Murat Çaydemir'i transfer etti

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TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bornova FK, Kuşadasıspor'dan orta saha oyuncusu Murat Çaydemir'i kadrosuna dahil etti. 34 yaşındaki futbolcu daha önce Göztepe, Hatayspor, Arsinspor, Yalovaspor, Kale Belediye ve Ceyhanspor formaları giydi.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bornova FK, dış transferde Kuşadasıspor'dan orta saha oyuncusu Murat Çaydemir'i kadrosuna kattı. Göztepe'de profesyonel olan 34 yaşındaki futbolcu; Hatayspor, Arsinspor, Kuşadasıspor, Yalovaspor, Kale Belediye ve Ceyhanspor'da da forma giydi.

Murat, "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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