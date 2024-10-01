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Bornova 1877, TFF 3. Lig'de Zirveye Yerleşti

Bornova 1877, TFF 3. Lig'de Zirveye Yerleşti
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Bornova 1877, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10 puanla ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligin zirvesine yerleşti. Teknik Direktör Sercan Yıldırım, rakiplerin puan kaybettiği haftada kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bornova 1877, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon topladığı 10 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, lige iyi bir giriş yaparak ilk 4 maçında 3 galibiyet 1 beraber aldı. Bu süreçte 10 puan toplayan İzmir ekibi, ligin zirvesine yerleşti. Bornova 1877 Teknik Direktörü Sercan Yıldırım, Kuşadasıspor galibiyeti ve hafta sonu oynayacakları Karşıyaka karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada etkili bir oyunla kazanarak liderlik koltuğunda olmak önemli. Biz her maçta rakiplerin durumunu değil, kendi oyun anlayışımızı bozmadan çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyun anlayışımızı kabul ettirerek skor almak son derece önemli. Karşıyaka karşılaşmasına da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Futbolcularımız mücadele ve isteklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Bornova 1877, 5 Ekim Cumartesi günü kendisi gibi 10 puanı bulunan Karşıyaka'ya konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak olan müsabaka Alsancak Stadyumu'nda oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sercan Yıldırım Yerel Haberler Futbol Finans izmir Spor

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