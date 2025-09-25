Haberler

Bornova 1877, Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu ile Anlaştı

Bornova 1877, Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup takımı Bornova 1877, sezonun başında yaşadığı beraberliklerin ardından teknik direktör Emin Sulhan ile yollarını ayırarak Gürkan Ferhatoğlu ile tekrar anlaştı. Ferhatoğlu, geçen sezon Osmaniyespor FK'da görev yaptıktan sonra Bornova 1877'ye geri döndü.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk üç maçta, üç beraberlik alarak sezona başlayan Bornova 1877'de Emin Sulhan'la yollarını ayıran yönetim teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştıran Gürkan Ferhatoğlu'nu getirdi. 2023-2024 sezonunda takımı çalıştıran 42 yaşındaki Gürkan Ferhatoğlu ile yeniden anlaşma sağlandı. Geçen sezon Osmaniyespor FK'da görev yapan Ferhatoğlu, bir sezon aradan sonra tekrar Bornova 1877'ye geri döndü. Ferhatoğlu'nun imza töreninde Bornova 1877 Asbaşkanı İsmail Çetin ile kulübe maddi destek olan iş insanı Enis İbrim hazır bulundu. Ferhatoğlu, İzmir ekibinde 33 maçta görev yapmış ve 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.