Bordospor, İba Kimya TED Ankara Kolejliler'e 3-0 mağlup oldu

Bordospor, KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 11. hafta maçında konuk ettiği İba Kimya Ted Ankara Kolejliler'e 3-0 mağlup oldu.

KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 11. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, İba Kimya Ted Ankara Kolejliler'i ağırladı. Ahmet Aytar Spor Salonunda oynanan maçın ilk seti başa baş geçmesine rağmen mutlu sona 27-25'le konuk takım ulaştı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili olan İba Kimya Ted Ankara Kolejliler seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin 3. Seti de başa baş geçti ancak son bölümü etkili oynayan Ankara ekibi seti 26-24 ve maçı 3-0 kazandı.

Sezonun ilk yarısını 11 puanla 8. sırada noktalayan Bordospor, sezonun ikinci devresine 17 Aralık Pazar günü Konya'da oynayacağı Ereğli Belediyespor maçıyla başlayacak. - ELAZIĞ