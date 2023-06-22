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Bomba iddia! Fenerbahçe, Dzeko'nun ardından Coutinho için de kolları sıvadı

Bomba iddia! Fenerbahçe, Dzeko'nun ardından Coutinho için de kolları sıvadı

Spor Haberleri

Son olarak yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

İspanya basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması bekleniyor. Coutinho daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona formaları giymişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Son dünemlerde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta 1 gol attı.

Bomba iddia! Fenerbahçe, Dzeko'nun ardından bir yıldız için daha kolları sıvadı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Philippe Coutinho Fenerbahçe Spor Haberler

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