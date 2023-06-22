Bomba iddia! Fenerbahçe, Dzeko'nun ardından Coutinho için de kolları sıvadı

Son olarak yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'yu gündemine aldı.