Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde

Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
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Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
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Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kriz ortamında, kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkanı Ali Koç'un kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile efsane başkan Aziz Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu kriz ortamında baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

"ŞU ANDA GÖRÜŞME HALİNDELER"

Spor yorumcusu Adnan Aybaba'nın çektiği videoya göre, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç, şu anda baş başa bir görüşme gerçekleştiriyor. Aybaba, "Şuanda efsane başkan Aziz Yıldırım ile başkan Ali Koç başbaşa görüşme halindeler. İnşallah bu görüşmeden Fenerbahçe ve Türk futbolu adına güzel sonuçlar alırız" ifadelerini kullanarak bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

GÖZLER TARİHİ GÖRÜŞMEDE

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yaptığı baş başa görüşme, Fenerbahçe tarihindeki en kritik buluşmalardan biri olabilir. Camiada büyük bir heyecan ve beklenti oluşurken, bu görüşmenin Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor. Görüşmenin detayları merakla bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıO Z:

Fenerbahçe Türk futbolunu temsil etmiyor ki. Onlar güya başka bir cumhuriyet, "fenerbahçe cumhuriyeti" diye pankartları var stadlarında. Kendi uyduruk logo üstü yıldız sistemleri var. Antrenmanda galip geldikleri maçları da şampiyonluklarına dahil ediyorlar...

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Efsane başkan mı dediniz? 2011'de saçma sapan işlere kalkışan ve Trabzonspor'u karşısına alıp, Galatasaray'ı ihya eden kişi mi efsane başkan oluyor? Hep iddia ediyorum.. 1996 ve 2011'de Fenerbahçe değil Trabzonspor şampiyon olmuş olsaydı, şu anda Galatasaray diye bir takım yoktu.

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