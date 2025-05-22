Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile efsane başkan Aziz Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu kriz ortamında baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

"ŞU ANDA GÖRÜŞME HALİNDELER"

Spor yorumcusu Adnan Aybaba'nın çektiği videoya göre, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç, şu anda baş başa bir görüşme gerçekleştiriyor. Aybaba, "Şuanda efsane başkan Aziz Yıldırım ile başkan Ali Koç başbaşa görüşme halindeler. İnşallah bu görüşmeden Fenerbahçe ve Türk futbolu adına güzel sonuçlar alırız" ifadelerini kullanarak bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

GÖZLER TARİHİ GÖRÜŞMEDE

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yaptığı baş başa görüşme, Fenerbahçe tarihindeki en kritik buluşmalardan biri olabilir. Camiada büyük bir heyecan ve beklenti oluşurken, bu görüşmenin Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor. Görüşmenin detayları merakla bekleniyor.