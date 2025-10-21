Haberler

Bomba gibi iddia: Fenerbahçe'de Ederson depremi

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen dünya yıldızı kaleci Ederson, Fenerbahçe'de tartışmaların odağında. Sakatlığının uzaması ve yüksek maaşı nedeniyle yönetimde rahatsızlık oluştu. Brezilyalı eldivenin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de sezonun en flaş transferlerinden biri olan Ederson hakkında kriz büyüyor. Sarı-lacivertlilerin büyük çaba harcayarak, ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Brezilyalı kaleci, sakatlığının ardından bir türlü sahalara dönemedi.

SAKATLIK SONRASI BELİRSİZLİK

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Ederson, milli ara dönüşünde de sahalara dönemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, milli aradan sonra geri döneceğini açıklamıştı ancak oyuncu Karagümrük maçında da yedek kulübesinde kaldı.

Bu süreçte İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı nedeniyle kale, üçüncü kaleci Tarık Çetin'e emanet edildi. Genç file bekçisi performansıyla sahanın en iyilerinden biri oldu ve 7.5 puanla mücadeleyi tamamladı.

TEDESCO ZAMAN VEREMEDİ

Karagümrük karşılaşması sonrası konuşan Tedesco, bu kez Ederson'un dönüşü için tarih vermekten kaçındı. "Ederson'un da en kısa zamanda hazır olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanarak temkinli davrandı.

"BİR KALECİ AYLIK 1,1 MİLYON EURO ALIYOR"

Fenerbahçe'deki tartışmanın fitilini, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Hakan Bilal Kutlualp ateşledi. Kutlualp, "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bir kaleci, aylık 1,1 milyon euro maaş alıyor! Bu sürdürülebilir değil" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklamaların, başkan Sadettin Saran'ın bilgisi dahilinde yapıldığı öne sürülürken, yönetim içinde Ederson'un yüksek maaşından duyulan rahatsızlığın büyüdüğü konuşuluyor.

"ARA TRANSFERDE AYRILABİLİR" İDDİASI

Sarı-lacivertli kulislerde, yönetimin ara transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde Ederson'un satışına sıcak bakabileceği iddia edildi. Yıldız kalecinin, Fenerbahçe'ye yıllık 13 milyon euro maaşla transfer olduğu ve performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle gönderilme ihtimalinin masada olduğu belirtiliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sadettin saran fenerbahçeyi dağıtıp, yerine yasa dışı bahis şirketi kuracak

