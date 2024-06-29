Boluspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde idmana çıktı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman; koordinasyon, yerde kuvvet ve dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyunla tamamlandı. Boluspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde idmana çıktı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman; koordinasyon, yerde kuvvet ve dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyunla tamamlandı.
Boluspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.