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Boluspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde idmana çıktı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman; koordinasyon, yerde kuvvet ve dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyunla tamamlandı. Boluspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde idmana çıktı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman; koordinasyon, yerde kuvvet ve dar alanda pas çalışması ve yarı sahada oyunla tamamlandı.

Boluspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Karaçayır Mahallesi Trendyol Boluspor Spor Güncel Haberler

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