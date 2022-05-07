Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Zafer Göder - Spor
 - Güncelleme:
Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yarın Yılport Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yarın Yılport Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gerçekleşen antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bolusporlu oyuncular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Teknik sorumlu Emre Toraman yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ligde 41 puanla 14. sırada bulunan Boluspor, kalan haftalarda düşme korkusu yaşamamak için Samsunspor karşısında 3 puan almayı hedefliyor.

AA / Zafer Göder - Spor

Samsunspor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title