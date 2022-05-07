Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yarın Yılport Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gerçekleşen antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bolusporlu oyuncular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Teknik sorumlu Emre Toraman yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ligde 41 puanla 14. sırada bulunan Boluspor, kalan haftalarda düşme korkusu yaşamamak için Samsunspor karşısında 3 puan almayı hedefliyor.