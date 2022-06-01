Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı - Haberler

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Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Spor
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Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı

Boluspor'da yeni yönetimin kurulmasının ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşıldı.

Boluspor'da yeni yönetimin kurulmasının ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, ligin bitmesine 5 hafta kala yollarını ayırdığı teknik direktör Reha Erginer'in ardından yeni sezon için hoca arayışını tamamladı. Yeni yönetimin göreve başladığı kırmızı-beyazlılarda, geçen yıllarda da takımı çalıştıran Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Karafırtınalar'ın bugün kulübün tesislerine gelerek imza atacağı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor

Sait Karafırtınalar Reha Erginer Spor Toto Boluspor Spor Haberler

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