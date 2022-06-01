Boluspor, Sait Karafırtınalar ile anlaştı - Haberler

Boluspor'da yeni yönetimin kurulmasının ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, ligin bitmesine 5 hafta kala yollarını ayırdığı teknik direktör Reha Erginer'in ardından yeni sezon için hoca arayışını tamamladı. Yeni yönetimin göreve başladığı kırmızı-beyazlılarda, geçen yıllarda da takımı çalıştıran Sait Karafırtınalar ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Karafırtınalar'ın bugün kulübün tesislerine gelerek imza atacağı öğrenildi.