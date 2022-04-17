Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı

BOLUSPOR, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisinin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.

Boluspor, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenildi. Boluspor aldığı yenilgi ile ligde 17'nci sıraya geriledi. Boluspor alınan yenilginin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı. Boluspor'un sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."