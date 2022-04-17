Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı - Haberler

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Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı

BOLUSPOR, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisinin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.

BOLUSPOR, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisinin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.

Boluspor, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenildi. Boluspor aldığı yenilgi ile ligde 17'nci sıraya geriledi. Boluspor alınan yenilginin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı. Boluspor'un sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:  "Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

 


Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Kemal Erginer, Reha Erginer, Boluspor, Spor, Haberler

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