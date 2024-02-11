Boluspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, İskandarli (Dk. 62 Gigic), Tunahan Çiçek (Dk. 87 Berk Yıldız), Jefferson (Dk. 80 Diarrassouba), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 62 Ercan Coşkun), Anıl Koç
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 63 Kharaishvili), Atilla Turan (Dk. 80 Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Sheidaev (Dk. 80 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 37 Kouakou),
Goller: Dk. 4 Beridze (Kocaelispor), Dk. 32 Posmac ( Boluspor )
Sarı kart: Dk. 13 Oğuz Kaan Güçtekin ( Boluspor ), Dk. 90 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.