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Boluspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, İskandarli (Dk. 62 Gigic), Tunahan Çiçek (Dk. 87 Berk Yıldız), Jefferson (Dk. 80 Diarrassouba), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 62 Ercan Coşkun), Anıl Koç

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 63 Kharaishvili), Atilla Turan (Dk. 80 Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Sheidaev (Dk. 80 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 37 Kouakou),

Goller: Dk. 4 Beridze (Kocaelispor), Dk. 32 Posmac ( Boluspor )

Sarı kart: Dk. 13 Oğuz Kaan Güçtekin ( Boluspor ), Dk. 90 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

Kubilay Sönmez Trendyol Boluspor Bolu Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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