Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller, Doğan Can Davas ve Boakye'den geldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Batuhan Konak, Cem Özbay, Selahattin Altay

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Devran Şenyurt), Barış Alıcı (Dk. 90+2 Harun Alpsoy), Liço (Dk. 90+2Can Arda Yılmaz), Hassani, Doğan Can Davas (Dk. 81 Boakye), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen (Dk. 46 Yakup Kırtay), Gerxhaliu, Baiye, Safa Akgün (Dk. 46 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 78 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser(Dk.84 Salih Sarıkaya)

Goller: Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 87 Boakye ( Boluspor )

Sarı kart: Dk. 29 Lima, Dk. 57 Liço, Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran ( Boluspor ), Dk. 78 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
