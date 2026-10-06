Boluspor, 10 Ekim'deki Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, 10 Ekim'deki Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır'daki tesislerinde yardımcı antrenörlerle çalıştı; maç 10 Ekim Cumartesi 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yardımcı antrenörlerin gözetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Boluspor-Antalyaspor karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA