Bologna, Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'u renklerine bağlamak için harekete geçti

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa'nın devleriyle anılırken Bologna, Fenerbahçe'nin kapısını sürpriz bir isim için çalmaya hazırlanıyor. Emre Mor'a talip olan İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu eklemeyi hedefliyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında oyuna girdikten sonra enfes bir gole imza atan Emre Mor, Avrupa ekiplerinin radarında. Milli futbolcuya, İtalya Serie A ekibi Bologna talip oldu.

İLK HEDEF KİRALIK

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, ilk seçenek olarak Emre Mor'u kiralamayı düşünen Bologna, futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor.

EMRE MOR'UN KARNESİ

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.