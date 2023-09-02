Boğaç Aksoy'un yamaç paraşütü macerası

Oyuncu Boğaç Aksoy, Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı. Aksoy, bu deneyimini sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı. Gelecek hayali ise bungee jumping yapmak.

Yüzlerce metre yükseklikte Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını seyrederken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Aksoy, "Dördüncü kez yamaç paraşütü yapmanın verdiği keyif her seferinde artıyor. Bir sonraki hayalim ise bungee jumping yapmak" dedi.

Boğaç Aksoy'un cesur macerası, adrenalin tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı. Oyuncunun yamaç paraşütü deneyimi, hem spor hem de doğa tutkunları için heyecan verici bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Aksoy'un gelecek hayali olan bungee jumping ise merakla bekleniyor. Bu deneyimiyle de adrenalin düşkünlerine unutulmaz anlar yaşatması muhtemel. Boğaç Aksoy'un macera dolu yaşamı ve cesur atlayışları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.