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Bodrum FK, Süper Lig'de İlk Seri Galibiyetini Elde Etti

Bodrum FK, Süper Lig'de İlk Seri Galibiyetini Elde Etti
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Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atarak ligdeki ilk seri galibiyetini kazandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımlarının Süper Lig'e alıştığını ve zorluklarla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Gökdeniz Bayrakdar apandisit ameliyatı geçirdi.

BODRUM,

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında evinde sonuncu Adana Demirspor'u yeni yıldızları Puşkaş (2) ve Seferi'nin golleriyle 3-1 yenen Bodrum Futbol Kulübü, yine bir ilki gerçekleştirdi. Önceki hafta deplasmanda Hatayspor'u tek golle geçen yeşil-beyazlılar Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig tarihindeki ilk seri galibiyetini elde etti. Sonuncu sırada yer alan rakibini rahat bir oyunla mağlup eden Ege ekibi 9 puana ulaşıp üst sıralara tırmandı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise yavaş yavaş Süper Lig'e alıştıklarını söyledi.

İlkleri yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Geçen hafta ilk deplasman galibiyetini almıştık. Adana Demirspor maçını kazanırsak çok şeyler kazanacağımızı biliyorduk. Bu sezon bizim için her şey bir ilk. İki hafta üst üste galibiyetimiz de bir ilk oldu. Oyunun belli dönemlerinde rakibimiz üstünlüğü ele aldı. Ancak genelinde bizim üstün olduğumuz bir maç oynadık. Çok güzel goller atıldı, oyuncularım maçı kazanmayı bildi. Adana Demirspor karşılaşmasını iyi atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor" dedi.

GÖKDENİZ APANDİSİT AMELİYATI OLDU

Çıkışlarını sürdürmek için çok fazla çalışacaklarını ifade eden İsmet Taşdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Zorluklarla boğuşmaya ve kendimize yukarılarda yer edinmeye devam edeceğiz. Biz oynadığımız futbolla keyif vermek istiyoruz, lige renk katmayı hedefliyoruz." Öte yandan Bodrum FK'da Adana Demirspor maçı öncesi Gökdeniz Bayrakdar şoku yaşandı. Karşılaşma öncesi ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Gökdeniz, apar topar apandisit ameliyatı oldu. Tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor İsmet Taşdemir Apandisit Bodrum Futbol

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