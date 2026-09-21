Bodrum FK, Pendikspor'da 1-1 berabere kalıp 8 puanla haftayı 14. sırada tamamladı

TRENDYOL 1'inci Lig'de önceki hafta zirve mücadelesi veren Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenerek ilk galibiyetini alan Bodrum Futbol Kulübü seri yakalayamadı. Milli ara öncesi Pendikspor deplasmanına çıkan yeşil-beyazlılar sahadan 1-1 berabere ayrılarak 8 puana ulaştı ve 14'üncü sırada haftayı tamamladı. Maçın 55'inci dakikasında Ege Bilsel'in golüyle öne geçen Ege temsilcisi üstünlüğünü koruyamadı ve 65'inci dakikada Emrah Başsan'ın golüne engel olamadı. Bodrum Futbol Kulübü, 8 hafta sonunda en fazla berabere kalan 3 takımdan biri oldu. Toplam 5 beraberlik elde eden Bodrum FK, 2 yenilgi ve 1 galibiyet alabildi. Teknik direktör Burhan Eşer uzun bir araya girdiklerini ve yoğun bir çalışma programıyla eksikleri kapatacaklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı