Bodrum FK, Jonathan Okita ile Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Bodrum FK, İsviçre'nin Zürich takımından sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, yeşil-beyazlıların Riva'da gerçekleştirdiği kampa katıldı. Okita, Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atarak 7 gole katkı sağladı. - MUĞLA