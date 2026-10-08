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Bodrum'da 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası 191 sporcuyla 10 Ekim'de başlıyor

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Bodrum'da 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası 191 sporcuyla 10 Ekim'de başlıyor
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Bodrum'da düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası'na 42 ülkeden 191 sporcu katılacak. Türkiye'de ilk kez yapılacak organizasyon, 10 Ekim'de başlayıp 11-16 Ekim'deki yarışların ardından 16 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası'na 42 ülkeden 191 sporcunun katılacağı açıklandı.

Bodrum Belediyesi Bodrum spor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona öncesinde basın toplantısı yapıldı.

Bodrum spor Kulübü Başkanı Hadi Türk, önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Şampiyonanın Bodrum'un tanıtımına ve yelken sporuna büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Türk, organizasyonun 10 Ekim Cumartesi günü Bodrum Marina Meydanı'ndan başlayacak kortej ve ardından Trafo Kafe'deki açılış töreniyle başlayacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kanat Özsert ise kentin uluslararası spor organizasyonları potansiyeline dikkati çekerek, tüm sporculara başarılar diledi.

Denizdeki mücadelelerin 11-16 Ekim tarihlerinde yapılacağı organizasyon, 16 Ekim Cuma günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye'de ilk kez Bodrum'da gerçekleştirilecek organizasyonda, aralarında geçen yılın dünya ve Avrupa şampiyonlarının da yer aldığı 42 ülkeden 191 sporcu, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele edecek.

Kaynak: AA
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