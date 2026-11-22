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Sudamericana Kupası finalinde Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kıtanın kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında final maçı, Atletico Mineiro ile Boca Juniors arasında yapıldı.

Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 16. dakikada Santiago Ascacibar ve 48. dakikada Miguel Merentiel'in attığı gollerle 2-0 kazanan Boca Juniors, 2004 ve 2005'in ardından üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Atletico Mineiro ise üst üste ikinci kez finalden mağlup ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmada eski Fenerbahçeli futbolculardan Fred, Atletico Mineiro'da 90 dakika görev aldı, Enner Valencia ise Boca Juniors formasıyla 64. dakikada oyuna girdi.

Kaynak: AA