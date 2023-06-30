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Bizim kızlar durdurulamıyor! Filenin Sultanları Brezilya'yı da devirdi

Bizim kızlar durdurulamıyor! Filenin Sultanları Brezilya'yı da devirdi

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek ilk üç sırada yer almayı garantiledi. Filenin Sultanları, geride kalan 11 maçta 8'inci galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Brezilya ile kozlarını paylaştı. Heyecan seviyesi yüksek mücadeleyi Sultanlar, 3-0 kazandı.

FİNAL GARANTİ

Geride kalan 11 maçta 8 kez galip gelen Milliler, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı Tayland maçından sonra garantilemişti.

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Saliha Şahin)

Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris (Nyeme, Ratzke, Montibeller, Daroit Moreira, Alecrim)

Setler: 22-25, 16-25, 22-25

Süre: 77 dakika (24, 24, 29)

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları Spor Haberler

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