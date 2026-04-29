Bisikletçilere Köyceğiz'de alkışlı destek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Cumhurbaşkanlığı 61. Türkiye Bisiklet Turuna katılan bisikletçiler geçti. Bisikletçilere öğrenciler ve vatandaşlar alkışlı destek sağladı.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61. yılı kapsamında düzenlenen yarışın 4. etabı olan Marmaris-Fethiye parkurunda pedallar yarışı kazanmak için çevrildi. Etap kapsamında uluslararası bisikletçiler Köyceğiz-Fethiye karayolundan geçerek ilçede renkli görüntüler oluşturdu. Saat 14.20 sıralarında ilçeden geçen sporcuları, yol kenarlarında toplanan vatandaşlar ve öğrenciler büyük bir ilgiyle karşıladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara destek veren vatandaşlar ve öğrenciler yarış heyecanına ortak oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel bisikletçilerin yer aldığı organizasyon, yoğun ilgiyle takip edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı