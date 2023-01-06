Bir döneme damga vuran İtalyan futbolcu Gianluca Vialli hayatını kaybetti

İtalyan efsane futbolcu Gianluca Vialli, 5 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti. Eski Sampdoria ve Juventus futbolcusu Vialli'ye 5 sene öncesi pankreas kanseri teşhisi koyulmuştu. Vialli İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yardımcılığını da yapmıştı.

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını üstlenen ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuk kariyerinde Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea formalarını giyen Vialli, İtalya Milli Takımı'yla 59 maçta görev aldı.

ÖLÜM HABERİNİ AİLESİ DUYURDU

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde, Vialli'nin 58 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Vialli ailesi yazılı bir açıklama yaparak efsane futbolcunun vefatını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

MANCİNİ'NİN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını üstlenen ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuk kariyerinde Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea formalarını giyen Vialli, İtalya Milli Takımı'yla 59 maçta görev yapmıştı.

CHELSEA'DE ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

Oynadığı dönemin en etkili forvetleri arasında yer alan Vialli, daha sonra Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük yaptı. Vialli, Chelsea'nin başında UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda birer kez şampiyon oldu. 1986 ve 1990 Dünya Kupası'nda forma giydiği İtalya Milli Takımı ile 59 maça çıkan Vialli, 16 gol kaydetti. Son olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan Vialli, hastalığı nedeniyle görevden ayrılmıştı.