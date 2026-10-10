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Biotekno Körfez Basket, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 91-90 mağlup etti

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Biotekno Körfez Basket, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 91-90 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Biotekno Körfez Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 91-90 mağlup etti. Aliağa Petkimspor sahasında 90 sayıda kalırken Biotekno Körfez Basket maçtan galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Aliağa Petkimspor: Thomas 26, Cook 23, Abmas 10, Yiğit Onan 17, Pasecniks 3, Horton, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 1, Uthoff 2, Thomas Akyazılı, Hanlan 8

Biotekno Körfez Basket: Buie 16, Davis 14, Altan Çamoğlu 2, Cluff 23, Reese 8, Mert Akay, Berk Can Akın, Mitchell 13, Danusevicius 13, Barna 2

1. Periyot: 20-26

Devre: 38-40

3. Periyot: 69-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Biotekno Körfez Basket, deplamanda Aliağa Petkimspor'u 91-90 mağlup etti.

Kaynak: AA
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