Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya mağlup olan Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, taraftarlar tarafından övgüyle anıldı. Skriniar, 8.8'lik rating ile maçın en yüksek puan alan oyuncusu oldu. Taraftarlar, sosyal medyada Skriniar'ın savunmadaki katkısına dikkat çekti ve "O olmasaydı fark yerdik" yorumlarıyla oyuncuya destek verdi.

  • Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında 8.8'lik rating ile en yüksek puan alan oyuncu oldu.
  • Fenerbahçe taraftarları, Milan Skriniar'ın savunmadaki katkısı nedeniyle sosyal medyada 'O olmasaydı fark yerdik' ifadeleriyle binlerce paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya mağlup olan Fenerbahçe'de, maçın ardından taraftarların en çok konuştuğu isim Milan Skriniar oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Slovak savunmacının performansını sosyal medyada övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

MAÇIN EN YÜKSEK RATINGLİ OYUNCUSU

Fenerbahçe karşılaşmayı kaybetmesine rağmen Milan Skriniar, sergilediği performansla ön plana çıktı. Yıldız savunmacı, 8.8'lik rating ile maçın en yüksek puan alan oyuncusu oldu.

"O OLMASAYDI FARK YERDİK"

Maç sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarları, Skriniar'ın savunmadaki katkısına dikkat çekti. Taraftarların, "O olmasaydı fark yerdik" ifadeleriyle yıldız futbolcuya sahip çıktığı görüldü.

ALKIŞ ALDI

Sonuçtan duyulan hayal kırıklığına rağmen Milan Skriniar'ın bireysel performansı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından maçın en olumlu detayı olarak öne çıktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
