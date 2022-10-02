Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası Spor Haberleri Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Stakkachic Z" isimli atıyla Hüsnü Dinç kazandı. Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Stakkachic Z" isimli atıyla Hüsnü Dinç kazandı. Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı. Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 70 ile 145 santimetre arasında değişen yüksekliklerdeki engelleri aşmaya çalıştı. "Stakkachic Z" isimli atıyla baraj parkurunu 74,22 saniyede tamamlayan Hüsnü Dinç, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Kupada "Canto Bianco" isimli atıyla Oğuz Dalmış ikinci sırayı alırken, "Cornelia" adlı atıyla Can İnce üçüncülüğü elde etti. Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Ankara Spor Haberler

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