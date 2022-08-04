Bingöl spor haberleri | Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı Bingöl haberler... Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Yiğit Onan'ı transfer etti. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Yiğit Onan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, geçen sezon Sırbistan'ın KK Dynamic takımında forma giyen 2,07 metre boyundaki Yiğit Onan ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen Yiğit Onan, Basketbol Gelişim Ligi'ndeki kariyerinin ardından 2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın KK Dynamic takımına transfer oldu. Genç sporcu, görev aldığı 23 karşılaşmada; 9,7 sayı, 4,9 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Spor AA / Ercan Doğan Sırbistan basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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