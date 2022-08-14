Bingöl spor: Genç milli judocu Hilal Öztürk, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı Bingöl habere göre Milli sporcu Hilal Öztürk, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın gümüş madalya kazandı. Milli sporcu Hilal Öztürk, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın gümüş madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guayaquil kentindeki şampiyonanın ferdi müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, mücadele etti. Ay-yıldızlı genç sporcu Hilal Öztürk, çeyrek finalde Japon Miki Mukunoki'yi, yarı finalde İtalyan Asya Yavano'yu ipponla yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Japon Mao Arai'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda Türkiye bir altın, ikişer gümüş ve bronz madalya ile ülke sıralamasında, Japonya ile Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Spor AA / Fatih Çakmak Hilal Öztürk Spor Haberler

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