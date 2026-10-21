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Bilecikli tekvandocular Ençok ve Çam Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek

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Bilecikli tekvandocular Ençok ve Çam Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek
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Bilecikli tekvando sporcuları Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek. Ümitler Avrupa’ya kota kazanan Ençok ile Yıldızlar Avrupa’da milli formayı giyecek Çam, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Bilecikli tekvando sporcuları Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, uluslararası taekwondo şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Bosna Hersek'te düzenlenen müsabakalarda ikinci olan Neslişah Ençok, elde ettiği kota ile Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Liseler Arası Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olan Ençok, Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek. Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olan Azra Asel Çam ise Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

Sporcular, antrenörleri Gökalp Yıldız ve Hanife Yıldız ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Demir, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek uluslararası şampiyonalarda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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