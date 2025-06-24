Bilecikli Ahmet Buğra Kısa, Türkiye Judo Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Bilecikli Ahmet Buğra Kısa, Türkiye Judo Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
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Kütahya'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Bilecikli sporcu Ahmet Buğra Kısa 73 kilogramda Türkiye üçüncüsü olurken, Eymen Efe Demiröz ise 7. oldu. Sporcular, Yıldızlar Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Kütahya'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Ahmet Buğra Kısa, Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 66 ilden bin 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada 73 kilogramda katılan Bilecikli sporcu Ahmet Buğra Kısa, Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı kilogramda yarışan diğer bir sporcu Eymen Efe Demiröz ise, Türkiye 7'incisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları kutlayarak, "Sporcularımız yapmış oldukları bu derecelerle 5-6 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'nde yapılacak Yıldızlar Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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