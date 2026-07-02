Bilecik'te GSB Yaz Spor Okulları coşkuyla açıldı

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları, coşkuyla açıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek katıldı. Program, Ramazan Demir'in açılış konuşmasıyla başladı. Açılış programında güreş, okçuluk, hentbol, taekwondo, halter, voleybol, judo, futbol ve birçok branşta tanıtım gösterileri ile sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler, yaz boyunca katılabilecekleri spor branşlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Yaz Spor Okullarımızla çocuklarımızın yaz tatilini sporla, disiplinle ve dostluk içerisinde geçirmelerini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı