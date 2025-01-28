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Beyza Nur Akkuş Türkiye Şampiyonu Oldu

Beyza Nur Akkuş Türkiye Şampiyonu Oldu
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Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bayburtlu güreşçi Beyza Nur Akkuş, Grekoromen-Serbest Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 65 kiloda birinci oldu. Akkuş, katıldığı her şampiyonada başarı elde ederek Bayburt'un gururu haline geldi.

Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası son gün müsabakaları tamamlandı, Grekoromen-Serbest Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Bayburtlu Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda Türkiye birincisi oldu.

U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Akkuş, U20 Dünya Şampiyonası'nda da ikincilik elde etmişti. Grekoromen-Serbest Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe adını yazdıran Akkuş, Bayburt'un gururu oldu. Katılım sağladığı her şampiyonada derece yapan Akkuş, yoğun antrenman programıyla gecesini gündüzüne katıyor. Kendi kategorisinde rakiplerini bir bir eleyen Akkuş'u ikincilikle Kadriye Koçak, üçüncülükle Derya Nur Karaduman ve Aslı Demir takip etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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