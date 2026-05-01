Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu, çim hokeyinde Türkiye finallerine yükseldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eğitim veren Akşemseddin Ortaokulu'nun Küçük Erkekler Çim Hokeyi Takımı, Konya'da düzenlenen grup müsabakalarında gösterdiği performansla Türkiye finallerine yükseldi.

Konya'da 28 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Çim Hokeyi Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına katılan Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak grubunu lider tamamladı. Elde ettiği bu sonuçla Türkiye genelinde son 12 takım arasına giren ekip, finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuva boyunca disiplinli oyunu ve takım uyumuyla dikkat çeken öğrenciler, hem ilçelerine hem de okullarına büyük gurur yaşattı. Okul yönetimi ve öğretmenler, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik ederek, finallerde de aynı başarıyı sürdürmelerini temenni etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı