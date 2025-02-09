Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Beykan Şimşek'ten Vanspor FK Maçında Parlak Performans

Beykan Şimşek'ten Vanspor FK Maçında Parlak Performans
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor takım kaptanı Beykan Şimşek, Vanspor FK maçında 1 gol atıp 1 asist yaparak takımının skorerleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu sezon toplamda 6 gol ve 12 asistle dikkat çekiyor.

Elazığspor takım kaptanı Beykan Şimşek, son oynanan Vanspor FK maçını 1 gol, asistle geçti. Başarılı oyuncu bu sezon toplam gol sayısını 6'ya, asist sayısını ise 12'ye yükseltti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığspor'da kaptan Beykan Şimşek parlamaya devam ediyor. Maçın 80. dakikasında penaltıdan attığı golle maça denge getiren Beykan, daha sonra 89. dakikada Alpay'ın attığı kafa golünde asist yapan isimdi. Başarılı oyuncu bu sezon toplam gol sayısını 6'ya, asist sayısını ise 12'ye yükseltti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
img

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
img

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.