Beşiktaşlı Eric Bailly'nin sağlık durumu açıklandı

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde ise gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 8'inci haftasında İstanbulspor ile oynanan maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen Eric Bailly'nin kulübün sponsor hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde de gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında 29 yaşındaki futbolcunun tedavisinin sağlık ekipleri tarafından devam edildiği kaydedildi.