Beşiktaş yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi! Yeni transfer Rusya'dan

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde sona geldi. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova ile 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlıyor. Siyah-beyazlılar, 6.5 milyon eurodan kapıyı açan Rus ekibinin inadını kırdı ve bonservisi 4.5 milyon euroya kadar çekti.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Birçok bölgede oynayabilen Bakhtiyor Zaynutdinov'a Beşiktaş 1.2 milyon euro maaş verecek. Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

"BEŞİKTAŞ FORMASINI MUTLULUKLA GİYER"

Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov daha önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" demişti.