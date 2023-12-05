Beşiktaş Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Açıkladı

Beşiktaş başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra görev dağılımını açıkladı. Hüseyin Yücel ikinci başkan olurken, Feyyaz Uçar futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve futbol basın sözcüsü oldu.

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Başkan Hasan Arat, mazbata töreninde yönetim kurulundaki görev dağılımını da açıkladı. Siyah-beyazlılarda, Hüseyin Yücel ikinci başkan olurken; Feyyaz Uçar, futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve futbol basın sözcüsü oldu. Mete Vardar ve Onur Göçmez ise asbaşkanlık görevlerine getirildi.

Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde:

İkinci Başkan: Hüseyin Yücel

Asbaşkan: Onur Göçmez

Asbaşkan: Mete Vardar

Genel Sekreter: Dr. Cüneyt Sezgin

Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu: Yalçın Ayaydın

Hukuk Kurulu Başkanlığı: Altın Mimir

Finansman ve A.Ş'den Sorumlu: Kaan Şakul -

Futbol Şube Sorumlusu ve Futbol Basın Sözcüsü: Feyyaz Uçar

İletişimden Sorumlu: Prof. Dr. Işıl Zeybek

Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu: Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç

Tesislerden Sorumlu: Çağlayan Tuğal

Kamu İlişkileri: Burak Aslan