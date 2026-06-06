Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven'in acı günü
Beşiktaş Kulübü basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'in annesi Melahat Arseven hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Levent'te kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Beşiktaş Kulübünde basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven'in annesi Melahat Arseven, hayatını kaybetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Arseven'in vefatı nedeniyle üzüntü duyulduğu vurgulanarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Melahat Arseven'in cenazesinin yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan