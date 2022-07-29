Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı ve çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Sampdoria ekibi ile yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta maç yapacak.
AA / Ercan Çakar - Spor