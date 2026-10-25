Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş yarın Başakşehir'i ağırlayacak, üç oyuncunun oynaması beklenmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ'ın bu maçta görev yapması beklenmezken Emirhan Topçu da sarı kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Eksikler

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.

Ceza sınırındakiler

Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Beşiktaş, son 6 maçta kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü.

Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı.

Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.

Siyah-beyazlı ekibin son 6 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonMaçSkor
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Olimpik Marsilya4-1
Süper LigAmed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş3-2
Süper LigBeşiktaş-Kocaelispor2-1
UEFA Avrupa LigiHoffenheim-Beşiktaş2-3
Süper LigTrabzonspor-Beşiktaş2-0
UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Crystal Palace2-2
Öte yandan, Beşiktaş bu süreçte yalnızca Trabzonspor'a gol atamadı.???????

Avrupa dönüşü puan kayıpları

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de puan kaybı yaşadığı maçların tamamına Avrupa kupalarından dönüşte çıktı.

Siyah-beyazlılar, ligde ilk mağlubiyetini 3-0 kazandığı Kauno Zalgiris müsabakasının dönüşünde Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise birkaç gün sonra Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 ile geçen siyah-beyazlı ekip, bu kez Süper Lig'e dönüşte Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

Hafta içinde Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak bu olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Antalya'da parktaki köprüden 25 metre aşağı düştü! Kurtarma operasyonu 2 saat sürdü

Adımını attı, havada yürür gibi gitti! 25 metreden düştü
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü