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Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'a karşı galibiyet hasretini sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu ve yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Galatasaray'a karşı galibiyet hasretini sürdürdü.

Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde de 13 yıllık bu hasrete son veremedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetmişti. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'la da 13 yıllık bu seriye sona erdiremedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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