Beşiktaş ve Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Cengiz Ünder'in penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş, Ndiaye'nin golüyle eşitliği yakalayan Samsunspor'a engel olamadı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan (Dk. 89 Kartal Kayra Yılmaz), Cengiz Ünder (Dk. 70 Jota Silva), Cerny (Dk. 84 Demir Ege Tıknaz), Toure, Abraham (Dk. 70 Rashica)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 87 Mendes), Holse (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Eyüp Aydın (Dk. 71 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 81 Polat Yaldır), Ndiaye (Dk. 81 Moundilmadji)
Goller: Dk. 57 Cengiz Ünder (Penaltıdan) ( Beşiktaş ), Dk. 66 Ndiaye ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 41 Holse, Dk. 81 Borevkovic ( Samsunspor ), Dk. 64 Emirhan Topçu, Dk. 90 Paulista ( Beşiktaş )
55. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlı takımın atağında Cengiz Ünder'in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
66. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Savunmasına yardıma gelen Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'yı geçen topu ceza sahası içinde kontrol eden Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1
71. dakikada uzun topla savunma arkasına sarkan Holse'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
82. dakikada sağ kanattan hızla gelişen atakta Moundilmadji'nin ceza sahasına çıkardığı pasa hareketlenen Polat Yaldır'ın yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.