Beşiktaş ve G.Saray istiyordu! Ligden çekilen Hatayspor'un yıldızı Adekugbe tercihini yaptı

Ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Adekugbe'ye Beşiktaş ve Galatasaray teklif yaptı. 28 yaşındaki sol bekin tercihi Galatasaray'dan yana oldu. Sarı-Kırmızılılar futbolcu ile 6 aylık sözleşme imzalayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen ilimiz olan Hatay şehrinin takımı Hatayspor, Süper Lig'den çekildi. Futbolcularını başka takımlara kiralık gönderme kararı alan Hatayspor'da Sam Adekugbe'ye Beşiktaş ve Galatasaray teklif yaptı.

GALATASARAY'DA FORMA ŞANSI DAHA FAZLA

Beşiktaş, Adekugbe ile yaptığı görüşmelerde yol katetmişti. Ancak Siyah-Beyazlılar'da sol bekte daha fazla alternatif olması sebebiyle futbolcu, teklif ileten Galatasaray'a yöneldi.

İSTANBUL'DA BEKLİYOR

Şu anda İstanbul'da olan futbolcuyla Galatasaray resmi sözleşme imzalayacak. Futbolcu, Hatayspor'dan 6 aylığına kiralanacak. Kanadalı futbolcu üçlü defansın solunda da görev yapabiliyor.

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcuların oynaması şartıyla yabancı kuralını 9+2 olarak güncellemesinin ardından, kulüpler Gaziantep FK ve Hatayspor'daki futbolcularla görüşme sağladı.

ANLAŞMADA SATIN ALMA OPSİYONU YER ALIYOR

Öte yandan anlaşmaya satın alma opsiyonu koyuldu. Galatasaray sezon sonu isterse, 1,2 milyon euroluk bu maddeyi kullanarak, Sam Adekugbe'nin bonservisini alabilecek. Hatayspor'un 2021 yılının Ağustos ayında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin euroya transfer ettiği Sam Adekugbe, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 1369 dakika görev yaptı.