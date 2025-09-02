Beşiktaş, Vaclav Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Vaclav Cerny ile Anlaştı
Beşiktaş, Wolfsburg'dan Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı ve kulüp, Cerny'ye yeni formasıyla başarı dileklerini iletti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Wolfsburg ile anlaşmaya varıldığı ve 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Beşiktaş, resmi duyurusunda Cerny'ye yeni formasıyla başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
