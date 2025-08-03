Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşması için St. Patrick's ile hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapıldı.
İSTANBUL, –BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı idman, 1 saat 40 dakika sürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor