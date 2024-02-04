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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy'un attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

STAT: Tüpraş

HAKEMLER: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Svensson (Dk. 67 Onur Bulut), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 79 Serkan Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Ghezzal, Rashica (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Cenk Tosun (Dk. 88 Rebic), Semih Kılıçsoy

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 72 Fountas), Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan (Dk. 81 Umut Güneş)

GOLLER: Dk. 44 ve Dk. 62 Semih Kılıçsoy ( Beşiktaş )

SARI KARTLAR: Umut Meraş, Svensson, Ghezzal, ( Beşiktaş )

Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44 ve 62'nci dakikalarda Semih Kılıçsoy kaydetti. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 39 yaparak 3'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavili takım ise 37 puanda kaldı ve 4'üncü sıraya geriledi.

8'inci dakikada sol taraftan Visca'nın altıpas içine kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin birkaç adım önünde savunmada Amartey son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

42'nci dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşun ardından Visca'nın yaptığı ortaya ceza sahası ön çizgisi civarında topu kafayla kaleye gönderen Denswil'in şutunda top yandan auta çıktı.

44'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Mendy'den seken topu ceza yayı civarında önünde bulan Semih Kılıçsoy, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

45+4'üncü dakikada sol kanattan Bardhi'nin kullandığı frikikte Denswil'in kafa vuruşu direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

51'inci dakikada Berat Özdemir'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan girerek dar açıdan şutunu çıkaran Mehmet Can Aydın'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

62'nci dakika Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'dan sol iç kulvarda aldığı pasla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelerle buluştu: 2-0.

75'inci dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Visca'ın sağ kanattan yerden ortasında Trezeguet, arka direkte uygun durumda topu yandan dışarı gönderdi.

89'uncu dakikada savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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